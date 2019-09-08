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Süleyman Soylu'dan belediyelere kayyum açıklaması

Süleyman Soylu'dan belediyelere kayyum açıklaması

08.09.2019 11:30 Süleyman Soylu'dan belediyelere kayyum açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayyum atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "94 belediye başkanını görevden aldığımızda yaptığımız işlem anayasaya uygun. Anayasa içişleri bakanına bu yetkiyi veriyor. 45, 46 ve 47. maddeleri çok açık. Bu konuda İçişleri Bakanlığı bir takım soruşturmalarda ya da tutuklamalar olmuşsa bu hakkını kullanabilir." dedi.

"Biz 94 tane terörü bulaşan belediye başkanını görevden aldık." diyen Soylu, "Diyorlar ki 'görevden alma hakkını kullanma çünkü bunlar seçilmiş'. Seçilmek suç işlemek özgürlüğünü mü getirir? Bu kişilerin seçimlere nasıl girdiği, seçim hukukuyla ilgili. Biz bunların kanuna uyup uymadığını denetlemekle yükümlüyüz." diye konuştu.
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Süleyman Soylu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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