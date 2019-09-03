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Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na: Seni pejmürde ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.

03.09.2019 15:08 Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na: Seni pejmürde ederiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanlarını ziyaret etmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.

Soylu, " Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." dedi.
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Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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