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Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest

Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun ince bir yoldayım" parçasını paylaştı.

09.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:08
Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılına özel emniyet mensuplarının söylediği "Uzun ince bir yoldayım" parçasını paylaştı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri çerçevesinde emniyet mensupları Aşık Veysel'in türkülerinden olan "Uzun ince bir yoldayım" parçasını seslendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çekilen klibi ise sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Türk Polisimiz...Kahramanlarımız... Nice 175 yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız." notunu düştü. Süleyman Soylu’dan Emniyet Teşkilatı’na anlamlı jest

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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