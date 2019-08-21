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Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazeteci Nagehan Alçı'nın kendisinden önceki bakanların kayyum atamamasına ilişkin sorusuna gülerek yanıt veren Bakan Soylu, 'Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor' dedi.

21.08.2019 09:16
Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Habertürk'te Didem Arslan'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'e kayyum atanmasıyla ilgili Nagehan Alçı'nın "Daha önceki AK Parti hükümetlerinin İçişleri Bakanları Sn. Efkan Ala, Sn. Muammer Güler döneminde hiç kayyum atanmadı. Yani siz onların bu konuya yeterince duyarlı olmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye sorması üzerine Bakan Soylu gülerek, "Bu biraz tahrik edici bir soru gibi geliyor" yanıtını verdi.

Soylu, açıklamasının devamında "Her dönemin kendine ait bir iklimi vardır. Biz S-400'ü bundan 10 sene önce alamazdık. Ancak bu dönemde alabilirdik. Biz birçok meseleyle uğraşırken bazı şeyleri yapabilme kabiliyetinde olamıyoruz. Bu bir imkan meselesidir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu, Nagehan Alçı, Diyarbakır, Politika, Güncel

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