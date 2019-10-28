Süleyman Soylu'dan terörist Mazlum Kobani'yi meşrulaştırmaya çalışan ülkelere tepki: Hukuk devletleri bununla muhatap olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK elebaşı Mazlum Kobani'yi "General Mazlum" olarak meşrulaştırmaya çalışan ülkelere tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleriyle ilgili meselenin hem Rusya'ya hem de Amerika'ya masada net şekilde anlatıldığını belirtti.

"BAĞDADİ NE KADAR TERÖRİSTSE FERHAT ABDİ ŞİRİN DE O KADAR TERÖRİSTTİR"

ABD ve Avrupa'nın terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik tavrını eleştiren Soylu, "Bu teröriste karşı kazanılan büyük bir başarıdır. Hala birtakım sıkıntılı işler söz konusudur. Kimse kusura bakmasın, öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir. O kadar açık ve net. Telefonla konuşmak, ona muhatap olmak onun terörist kisvesini üzerinden almaz. Canidir, katildir ve hukuk devleti denilen devletler, bununla muhatap olamazlar. Bu aklı da biz vermedik, Amerika'nın hukukçuları verdi. Bu aklı biz vermedik, Avrupa'nın hukukçuları verdi. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"ÜÇ-BEŞ SURİYELİ MEMLEKETİNİZE GELDİĞİ ZAMAN MI SESİNİZ ÇIKACAK?"

Ne zaman sesiniz çıkacak sizin, neye sesiniz çıkacak? Üç beş Suriyeli memleketinize geldiği zaman mı sesiniz çıkacak? O zaman mı telaş edeceksiniz? O zaman mı Türkiye'nin kapılarını aşındıracaksınız? Yazıklar olsun sizin terörle mücadele, hukukun üstünlüğü anlayışınıza. Yıllarca size bırakılan medeniyet değerlerini nasıl heder ettiğinize yazıklar olsun. Kimse kusura bakmasın biz kendimizin ve bu coğrafyanın kaderini Batı'daki tuzu kuru adamların keyfine bırakamayız."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini söylemişti.Trump, "DEAŞ'ın lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü. ABD personeli harikaydı, hiçbir personelimizi kaybetmedik" demişti.