Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki Şehit Cenazesinde Gözyaşlarına Boğuldu

Batman'da şehit Birol Öztekin'in cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşine başsağlığı dileğinde bulunurken gözyaşlarına boğuldu. Öztekin Dİyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede "Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Kahrolsun PKK'' sloganları atıldı.

Batman'dan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilen şehit Öztekin'in (50) cenazesi, Cami Kebir Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından vatandaşların omuzlarında Kemertaş Mezarlığı'na götürüldü.

"KAHROLSUN PKK" SLOGANLARI ATILDI

Camiden mezarlığa kadar yürüyüş yapan vatandaşlar sık sık tekbir getirerek ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Kahrolsun PKK'' sloganları attı. Mezarlık önünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, şehidin yakınları ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

BAKAN SOYLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kemertaş Mezarlığında toprağa verildi. Bakan Soylu, şehidin cenazesini bir müddet omzunda taşıdı. Şehidin eşi Selda Öztekin'e sarılan Soylu, başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan başsağlığında bulunurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Öztekin'in, 2014 yılından bu yana Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.