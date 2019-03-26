Süleyman Soylu: 'Gereğini yerine getirecek kişi benim. Bir seçilsinler de görelim bakalım'</br>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: </br>'325 PKK'lı, HDP'liyi kendi listelerine koydular'</br>'Bugün yarın nasıl protokol imzaladıklarını milletimiz görecek'</br>'Doğu ve Güney Doğu'da PKK'ya vurduğumuz darbelerin hıncını almaya çalışıyorlar bizden'</br>'Şimdi daha yeni, yerini söylemeyeceğim. Türkiye'ye patlatmaya gönderiyorlardı, evlatlarımız yakaladı.'</br>'İstanbul ve Ankara'yı PKK'nın vesayetine bırakmak istiyorlar'