06.07.2019 18:37
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Süleyman Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır

Süleyman Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öncelikli hedefin özellikle büyükşehirlerde, İstanbul'da düzensiz göçmenler konusuna eğilmek olacağını belirterek, "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da düzensiz göçmen konusuna eğilmeye öncelik vereceklerini belirterek "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu 2013-2018 arasında yıllık yakalanan düzensiz göçmen sayısının yüzde 572 oranında arttığını, 2018 sonunda 268 bin olduğunu belirterek, özellikle bölgede terör örgütlerinin insan ticaretine aracılık etmesi, rant elde etmelerinin, kaçak göçmen sayısındaki artışı tetiklediğini anlattı.
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Kaynak: Euronews.com
Süleyman Soylu, İstanbul, Dünya

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