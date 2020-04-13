Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı

İçişleri Bakanlığının, 31 şehirdeki 48 saatlik sokağa çıkma yasağını saat 21.44'te duyurması yurdun bazı bölgelerinde paniğe yol açınca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yapmakta gecikmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmediğini ve Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

İSTİFA MESAJINI KALDIRMADI

Bu gelişmeler ışığında gözler tekrar Soylu'ya çevrildi. Soylu konuyla ilgili yeni hiçbir açıklama yapmazken saat 10.00 itibariyle de istifa metninin yer aldığı mesajı sosyal medya hesabından kaldırmadı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ: GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini açıkladı. İletişim Başkanlığının açıklamasında, "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

"NİHAİ KARAR CUMHURBAŞKANIMIZA AİTTİR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.