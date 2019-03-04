Süleyman Soylu: Kandil'i Yöneten Amerika'dır

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'a destek için ilçedeki seçim çalışmalarına katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Çarşı Meydanı'nda miting düzenledi.Süleyman Soylu konuşmasında, "Biz mezhepsiz bir millet değiliz. Biz soyu sopu olmayan bir millet değiliz, köksüz bir millet değiliz. HDP'nin eş genel başkanı denen bir kadın var. Öyle yüzü masummuş gibi gözüken. HDP'ye oy isterken yaptığı konuşmada diyor ki, '40 yıllık mücadelemizi 31 Mart'ta taçlandıracağız' diyor. PKK'nın kuruluş tarihidir 40 yıl öncesi. Seçimi PKK ile bütünleştirmeye çalışıyor. Cahil! Biz bir medeniyet havzasının güçlü büyük evlatlarıyız. Ama cahillik başka bir şey. Bakınız bunun niçin söyledim biliyor musunuz, inan içim acıyor. Ülkemizi geri bırakmak için yıllardan beri oyun oynuyorlar. Bu ülkede başbakan astılar, bakanlar astılar, bu ülkede Ezan-ı Muhammediyeyi minarelerden kıstılar, bu ülkede çocuklarımızı sağ sol, Türk Kürt, Alevi Sünni, laik dindar diye ayırdılar. On yıllardan beri terör, anarşi, ekonomik saldırılar, Silivrililer boğazımıza kadar geldi artık. Ayakta durmayalım diye güçlü olmayalım diye yapmadıkları kalmadı. Bizimle dalga geçtiler, 'köylü' dediler, 'siz bu ülkeyi yönetemezsiniz' dediler, 'şalvarlı' dediler, 'siz kimsiniz' dediler, 'iktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız' dediler. Allah milletimizden razı olsun, milletim bugün hem iktidar hem muktedir." dedi."BİZİM KURMADIĞIMIZ HİÇBİR OYUNA MÜSAADE ETMEYİZ"İçişleri Bakanı Soylu, "Bu coğrafyada bizim kurmadığımız hiçbir oyuna müsaade etmeyiz. Yapmak istedikleri şuydu: Afrin'de bir terör koridoru kuracaklar. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir koridor oluşturacaklar, Türkiye'nin Ortadoğu ile bağını kesip Anadolu coğrafyasına sıkıştırıp bırakacaklardı. Ticaret yollarını, siyasal yollarını, kültürel yollarını tamamen ortadan kaldıracaklardı. Kıymetli Silivrililer, bununla beraber de kalmadı, daha birçok adımlar attılar. Türkiye'yi döviz operasyonları, ekonomik saldırılar ile sıkıştırıp istiyorlar ki bir şey yapmasın, Türkiye adım atmasın. ve şimdi de başımıza bir ittifak ile beraber çıktılar" diye konuştu."ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BURNUMUZDAN GETİRDİLER"Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bana çok kızıyorlar. Niçin kızıyorlar? Çok sert konuşuyor muşum öyle mi? Ne diyorum Allah'ınızı severseniz. Ben sizin evladınızım, benden önce de içişleri bakanı vardı benden sonra da olacak. Bu makamlar kimseye baki değil. Ama benim bildiğim bir şey var. O da şu: Biz burada yaşıyorsak, bizden çok hakkı olanlar yerin altında olanlar. Şehitlerimiz, gazilerimiz, her birinin burada emeği var. Kimi çalışırken, kimi kaza yaparken, kimi toprak için canını feda ederken, onun için bizi etkileyecek havadaki sineği bile fark edip ona karşı kendimize ait savunmamızı ortaya koymamız lazım. Eğer bunu yapmazsak, bilmenizi istiyorum bize bu coğrafyayı dar ederler. 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler."KANDİL'İ YÖNETEN AMERİKA'DIR"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklarmış. Bana kızıyorlar gene. 'Sizi yürütürsem adam değilim' dedim yanlış mı söylemişim. Öyle hainane bir siyaset güdüyorlar ki, Silivri'de örneği var zaten. HDP'nin eski ilçe başkanları kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorsa, Antalya'dan kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorsa, İzmir'de kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorsa, başka vilayetlerde kimden belediye meclis üyesi adayı oluyorlarsa onlara hayırlı uğurlu olsun. O zaman biz bu mücadeleyi neden yapıyoruz? Bu çocuklarımız Gabar'da, Cudi'de, 4-5 metre kar altında neden mücadele veriyorlar biri bana anlatsın. Bilmediklerimiz varsa bize anlatsınlar. Şehit cenazelerimizde annelerin babaların eşlerin gram sesleri çıkmıyor. Samimiyetle bu mücadele yürüdüğü için çünkü. Peki neden bu ortaklık. Bilmediklerimiz varsa bize anlatsınlar. Bu ülkede yıllardan beri birilerinin tezgahıyla, kimseden çekinmiyorum söylüyorum Kandil'i yöneten Amerika'dır, Kandil'i yöneten Avrupa'daki başkalarıdır. Hiç kimseden çekinmemiz yok. Bu tezgahtarların tezgahıdır. Bizim ülkemizi biz yönetiriz. Ne Amerika yönetir ne başkaları yönetir" şeklinde konuştu.- İstanbul