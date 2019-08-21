Süleyman Soylu, kayyum atamalarına tepki gösteren Gül ile Davutoğlu hakkında konuştu: Üzülüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kayyum eleştirilerine ilişkin bir soruya da cevap veren Soylu, "İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"BURADA KONUŞULAN ŞEY TERÖR"

Sözlerine şu şekilde devam eden Süleyman Soylu, "Sayın Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı. Sayın Davutoğlu'nun ben de kabinesindeyim. İki eleştiriye hakikaten üzülüyorum. Binlerce insan seçimle gelip seçimle gidiyor. Burada konuşulan şey terör. Elbette ki hukukun işlemesi ve demokrasinin korunması bizim temel sorumluluğumuzdur. PKK ile iltisaklı, terör bağlantılı birisinin tedbiren alındığı andan itibaren bir itiraz oluyorsa siyasal itirazdır. Buna sadece üzülürüm." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

Abdullah Gül kayyum kararıyla ilgili, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AHMET DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu ise, "demokratik sistemin ruhuna aykırı" olarak nitelediği karar için "Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır" demişti.