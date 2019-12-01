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Süleyman Soylu'nun Adil Öksüz açıklamasına CHP'den ilk tepki: Sizde bir yerlerde kalıyordur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasına CHP'den ilk tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tabii ki bileceksiniz, kesin biliyorsunuzdur, sizde bir yerlerde kalıyordur" dedi.

01.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında FETÖ firarisi Adil Öksüz için, "Nerede olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Soylu'nun açıklamasına CHP'den ilk tepki Ankara Milletvekili Haluk Koç'tan geldi.

Haluk Koç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Süleyman Soylu bey; FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın" demiş. Bizde kalacak hali yok ya, tabii ki bileceksiniz, kesin biliyorsunuzdur, sizde bir yerlerde kalıyordur. İyi koruyor musunuz bari?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz'le ilgili, "Nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu" şeklinde konuşmuştu.

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