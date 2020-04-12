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Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından Twitter'ın Türkiye gündemi bir anda değişti. Çok sayıda kullanıcının Soylu'ya yazdığı destek mesajı yazdı.

12.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:21

Türkiye koronavirüsü konuşurken gündem bir anda değişti. İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu, görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından Twitter 'da da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Süleyman Soylu istifa ettiğini açıklamasıyla birçok kullanıcı Soylu'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunup istifayı kabul etmemesini istedi. Bu mesajlarla Türkiye'de Twitter'ın gündemi "istifanıkabuletmiyoruzSOYLU", "SensizOlmazSoylu", "süleymansoyluyalnızdeğildir", "Soylununyanındayız" "Sayın Cumhurbaşkanım" başlıkları ile doldu.

Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı

"SORUMLULUK ŞAHSIMA AİTTİR"

Akşam saatlerinde Soylu Twitter hesabından şunları söyleyerek istifasını açıklamıştı: "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

Süleyman Soylu’nun istifa kararının ardından Twitter’da destek mesajları yağdı
Etiketler: Süleyman Soylu, Türkiye, Twitter, Güncel

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