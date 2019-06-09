Süleyman Soylu'nun "özel uçak" iddiasına Koç Grubu'ndan cevap geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Grubu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na özel uçağını tahsis ettiğini öne sürmüştü. Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Koç Grubu "Sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz. Binali Yıldırım'ın da 3 Mart'ta Setair'den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha dün musakka hesabı yapıyordun. Dedin ki 'Ben antrikot yemiyorum.' bugün saltanat sürüyorsun özel uçaklarla. Koç'un özel uçağı, altına tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum beni kim kınarsa kınasın, Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar."

"ÜZÜLEREK TAKİP ETMEKTEYİZ"

Süleyman Soylu'nun açıklamasına Koç Grubu'ndan yanıt geldi.

Koç Holding A.Ş. imzalı yazılı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mayıs'ta Samsun, 4- 5 Haziran'da Trabzon ve Ordu seyahatlerinde şirketimiz Setair uçakları ile yolculuklarını gerçekleştirmiş olmasına ilişkin son birkaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz" denildi.

"UÇUŞLARDA DEVLER ERKANIMIZI DA AĞIRLAMIŞTIR"

"Havacılık sektöründe 1990'dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugüne dek siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve tüzel kişiye uçakları ve helikopterleri ile havacılık hizmeti sunmuş, çeşitli uçuşlarda devlet erkânımızı da ağırlamıştır. Ayrıca geçmişte olduğu gibi bugün de seçim dönemlerinde siyasi parti temsilcileri tarafından Setair ve Setair gibi özel havacılık şirketlerinin araçlarının kiralandığı da bilinen bir gerçektir.

"YILDIRIM DA TERCİH ETMİŞTİR"

Sayın İmamoğlu'nun bahse konu olan uçuşları da bu kapsamda olup, havacılık sektöründe tanınan iki aracı şirket vasıtasıyla Setair'e ulaşmış, faturaları kesilerek uçuşlar öncesinde tahsilatları gerçekleşmiştir. İlaveten Sayın Binali Yıldırım da 3 Mart'ta Setair'den kiralanan helikopter ile yolculuğunu tercih ettiğini bu vesileyle ifade etmek isteriz.

"KOÇ TOPLULUĞU SİYASETİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR"

Müşterilerimizin ticari sır niteliği taşıyan bilgilerine duyduğumuz saygıyla, daha fazla detay paylaşmayı iş ahlakımıza uygun bulmuyoruz. Oluşan mevcut gündem itibariyle bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de hicap duyuyoruz. Koç Topluluğu siyasetin bir parçası değildir. 90 yıllık tarihimiz boyunca Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için var gücüyle çalışmış bir Topluluğun günlük siyasi söylemler üzerinden polemik konusu yapılmasını yakışıksız buluyor, yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz."