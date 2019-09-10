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Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı Ünlü sanatçı Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylerken görüntülenmiştiİSTANBUL - Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

10.09.2019 14:11
Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylerken görüntülenmişti
İSTANBUL - Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.
Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla karaoke yapıyor. Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylediği görülüyor. Sağlığının yerinde olduğu görülen Turan eğlenceli anlar yaşıyor. Turan'ın söylediği ve çok sevdiği şarkıda "Olacak, kaderde ne varsa,Geleceği görmek elimizde değil" sözleri dikkat çekiyor.
Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Que Sera Sera, Kalp Krizi, Kadıköy, Genel

Kaynak: İHA

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