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Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor.

07.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:39 Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor

ABD'nin 'ın başkenti 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor.

Süleymani'nin cenazesi, dün Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze sabah erken saatlerde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da tören için onbinlerce insan bir araya geldi. 

Süleymani törenin ardından burada defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenin yapılacağı bölgeden görüntüler

Kalabalığın görüntüleri



Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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