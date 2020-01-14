Haberler » Güncel » Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı - Haber

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma merasim düzenlendi.

14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:22Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı
İran'ın başkenti 'da, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve düşürülen Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma merasim düzenlendi.
Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü üyesi öğretim görevlileri ve Şii din adamlarının katılımıyla, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma merasiminde, Süleymani ve düşürülen uçakta hayatını kaybeden 176 kişi için mersiyeler okundu, ağıtlar yakıldı.
Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve uçak maketinin bulunduğu platformlarda, ölenler için mumlar yakıldı.
Üniversite bahçesinde ABD ve İngiltere protestosu
Anma merasiminin ardından üniversite bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, ABD ve İngiltere'yi protesto etti.
ABD karşıtı sloganların atıldığı gösteride, ABD ve İngiltere bayraklarının yanı sıra İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in maketi de ateşe verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Ukrayna, Tahran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:40  Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşme anı kamerada
16:40  Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 4 gözaltı
16:40  BM: Çöl çekirgeleri gıda güvenliği için benzeri görülmemiş bir tehdit
16:40  Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı
16:39  ABD BÜYÜKELÇİSİ EKREM İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
14.01.2020 16:43:26