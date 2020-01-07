Haberler » 3. Sayfa » Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Haberler

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

07.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:18 Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı
'ın Kirman kentinde Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde izdiham meydana geldiği belirtildi. İzdihamda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi. - TAHRAN

Kudüs, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:51   İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır! İşte ülkelerin askeri güçleri - Haberler
14:51   Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Haberler
14:50   Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler
14:48   İYİ Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama - Haberler
14:48   Bakan Çavuşoğlu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile görüştü - Haberler
14:33   ABD'ye tehditler savuran İran'ın elini kolunu bağlayan harita - Haberler
14:29   İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz - Haberler
14:05   Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesi, izdiham nedeniyle toprağa verilemedi - Haberler
7.01.2020 15:00:17