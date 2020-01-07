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Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

07.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:30 Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cenaze töreninde yaşanan olaylarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı. Ancak Kulivend bu konuda herhangi bir sayı vermedi.
Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 35 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi.

Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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