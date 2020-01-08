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Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56'ya yükseldi

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölenlerin sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

08.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:42 Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 56'ya yükseldi
'ın Kirman kentinde Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölenlerin sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

İran'ın Kirman şehrinde dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde izdiham meydana gelmişti. İran'ın Acil Servis Kurumu Başkanı Pirhüseyin Kolivand tarafından yapılan açıklamada, yaşanan izdihamda ölenlerin sayısının 50'den 56 yükseldiği belirtildi. İzdihamda yaralanan en az 213 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad ve Erbil'deki hava üslerine füze saldırısı düzenledi. İranlı yetkililer saldırının ABD operasyonunda öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamı için yapıldığını ifade ederek, ABD'nin karşılık vermesi halinde topyekun savaşın başlayabileceği uyarısında bulunmuştu. Süleymani'nin cenazesinin İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından defnedildiği açıklandı. - TAHRAN

Kasım Süleymani, Kudüs, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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