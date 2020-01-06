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Süleymani'nin cenazesinde Hamaney gözyaşlarını tutamadı

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:52 Süleymani'nin cenazesinde Hamaney gözyaşlarını tutamadı

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın başkenti 'da cenaze töreni düzenleniyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin başkent Tahran'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Yerel medya, törene katılan kişilerin ABD karşıtı slogan attıklarını ve intikam çağrısında bulunduklarını yazdı.

Ayrıca, törende İran dini lideri Ali Hamaney'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenaze törenine İran devlet yetkililerinin yanı sıra askerlerin de katıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazeden görüntü

Hamaney'in gözyaşları



Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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