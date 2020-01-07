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Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı.

07.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:32 Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltti.
Kulivend, 48 olarak belirlenen yaralı sayısının ise 190 olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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