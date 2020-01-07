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Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 50 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

07.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:32 Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 50 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu Kirman Şubesi Başkanı Muhammed Sabiri, İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Kirman Adli Tıp Kurumu Müdürü Abbas Amiyan da hayatını kaybeden 50 kişiden 40'ının kimliğinin tespit edildiğini ve ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.
İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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