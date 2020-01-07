Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü

ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Cenaze töreninde yaşanan izdihamda, 56 kişi hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi.

ÖLENLERİN 35'İ ERKEK 21'İ KADIN

Yaralılardan 67'sinin tedavisinin devam ettiğini ve 8 yaralının özel müşahede altında tutulduğunu aktaran Kulivend, hayatını kaybeden 56 kişiden 35'inin erkek, 21'inin kadın olduğunu kaydetti.