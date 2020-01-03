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Süleymani'nin cesedini tanımak için DNA testi yapılacak

ABD uçakları tarafından Bağdat'a düzenlenen saldırıda ölen ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de bulunduğu 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat'taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi.

03.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:40 Süleymani'nin cesedini tanımak için DNA testi yapılacak
ABD uçakları tarafından 'a düzenlenen saldırıda ölen ve aralarında Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de bulunduğu 15 kişinin cesedi, kimlik tespiti için Bağdat'taki Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildi.
Bağdat Uluslararası Havaalanı'na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için incelemesi bekleniyor.
Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Süleymani ile Mühendis'i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Cesetlerin kimlik tespiti için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Kudüs, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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