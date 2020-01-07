Haberler » Dünya » Süleymani'nin defni ertelendi - Haberler

Süleymani'nin defni ertelendi

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin olması sonrası defin işlemi ertelendi.

07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:42 Süleymani'nin defni ertelendi

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreninde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin olması sonrası defin işlemi ertelendi. Defnin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, İran'ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıkmıştı. Yerel medya izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtmiş ve İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.



Kasım Süleymani, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:31   Berfin Özek'e asitle saldıran Casim Ozan Çeltik 13,5 yıl hapis cezası aldı - Haberler
16:31   Gol, dakika, penaltı, kart..Türkiye Futbol Süper Ligi'inde ilk yarının karnesi - Haberler
16:29   Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
16:28   Polis müdüründen alkışlanacak hareket - Haberler
16:27   İtalyan Bakan Türkiye'ye geliyor - Haberler
16:24   Kasım Süleymani'nin cenazesi akıllara Ayetullah Humeyni'nin cenazesini getirdi - Haberler
16:13   Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:07   Tecavüz iftirası atan genç kıza 4 hapis cezası! - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
7.01.2020 16:37:17