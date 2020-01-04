Haberler » Politika » Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Haberler

Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için Kerbela kentinden düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

04.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:02 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı
Irak'ın başkenti 'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için Kerbela kentinden düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için bu sabah düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazeler Kerbela kentine getirildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde ABD aleyhine sloganlar atıldı. Ebu Mehdi Mühendis'in cenazesi Necef'te toprağa verilirken, Süleymani ise yarın İran'da yapılacak törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verilecek. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

21:43   Öldürülen Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani kim? - Haberler
21:42   Avustralya'da orman yangınlarında ölü sayısı 21'e yükseldi - Haberler
21:39   Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Haberler
21:35   Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
21:31   Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Haberler
20:51   Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi - Haberler
20:15   Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım - Haberler
19:41   Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı - Haberler
19:35   Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı - Haberler
4.01.2020 21:58:09