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Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için Kerbela kentinden düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

04.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:05 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı
Irak'ın başkenti 'ta ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için Kerbela kentinden düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için bu sabah düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazeler Kerbela kentine getirildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde ABD aleyhine sloganlar atıldı. Ebu Mehdi Mühendis'in cenazesi Necef'te toprağa verilirken, Süleymani ise yarın İran'da yapılacak törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verilecek.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Güncel

Kaynak: İHA

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