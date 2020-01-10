Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti

ABD tarafından öldürülen Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Kirman şehrinde Cuma namazı sırasında minbere silahla çıkarak, ABD'ye mesaj gönderdi.

Zeynep Süleymani, babasının intikamının alınacağını dile getirip ABD'ye yönelik tehditlerini yineledi.

"BABAMA RAKİP OLAMAZSIN"

Zeynep Süleymani geçtiğimiz günlerde Lübnan'da Hizbullah'a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşmuş ve "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin" ifadeleriyle Trump'a seslenmişti.

"NASRALLAH'IN BABAMIN İNTİKAMINI ALACAĞINDAN EMİNİM"

Zeynep Süleymani, "Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" şeklinde konuşmuştu.

"BABAMIN İNTİKAMINI KİM ALACAK?"

İran televizyonlarınca da yayınlanan ziyaret sırasında Süleymani'nin kızı, Ruhani'nin "Allah size sabır versin, bunu telafi edeceğiz" sözü üzerine "Babamın intikamını kim alacak" diye sormuştu.

Ruhani'nin de cevap olarak "Alacağız, hepsinin intikamını alacağız, hiç endişe etmeyin" demişti.

Kasım Süleymani'nin iki kızı ve üç oğlu var.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.