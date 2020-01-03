Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin konvoyundaki araçlardan birinin tamamen hurdaya döndüğü görülürken, patlamanın etkisiyle araçların parçaları yola savrulmuş olarak kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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-Bölgeden kaydedilen görüntüler
-Yola savrulmuş parçalar
-Hurdaya dönen araç