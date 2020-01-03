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Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.

03.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:16 Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı

  Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin konvoyundaki araçlardan birinin tamamen hurdaya döndüğü görülürken, patlamanın etkisiyle araçların parçaları yola savrulmuş olarak kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden kaydedilen görüntüler

-Yola savrulmuş parçalar

-Hurdaya dönen araç



Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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