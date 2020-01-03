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ABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir

İranlı General Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası olayı manşetine taşıyan ve ABD'nin önde gelen gazetelerinden olan Washington Post, "Orta Doğu sınırlarını aşabilecek şiddet olaylarına yol açabilir" yorumunda bulunarak yeni bir dünya savaşı imasında bulundu.

03.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:15

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post tarafından, ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile gerçekleştirilen ve İranlı General Süleymani'nin ölümüne neden olan saldırı sonrası ürküten bir senaryo ortaya atıldı. Gazetenin olayla ilgili yaptığı yorumda "ABD ve İran arasında yükselen tansiyon iki ülke arasında Orta Doğu sınırlarını aşabilecek şiddet olaylarına yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, tüm dünya gibi 3 Ocak sabahına İran Generali Kasım Süleymani'nin ölüm haberiyle uyandı. İran dini lideri Humeyni'nin en yakınındaki isim olarak bilinen Süleymani, ABD tarafından gerçekleştirilen füzeli saldırıda öldürüldü. ABD yetkilileri, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

LAKABI 'GÖLGE KOMUTAN'DI

Kasım Süleymani, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinde etkin rol almasından dolayı 'Gölge Komutan' lakabını almıştı. Süleymani, İran'ın komşu ülkelerinde ABD karşıtı faaliyetlerde kilit rol oynadığı konuşuluyordu. Son olarak Irak'ta ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinden Süleymani sorumlu tutulmuştu.

ABD GAZETESİNDEN KORKUTAN SENARYO

Süleymani'nin ölümü Türkiye gibi dünyanın da gündemine oturdu. Amerikan gazetesi Washington Post, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırının bir dünya savaşına yol açabileceği imasında bulundu. Amerikan gazetesinden konuyla ilgili yapılan değerlendirmede "İranlı komutanın öldürülmesinden sonra ABD ve İran arasında yükselen tansiyon iki ülke arasında Orta Doğu sınırlarını aşabilecek şiddet olaylarına yol açabilir" yorumu yapılırken Trump'ın tercihi de eleştirildi.

NY TIMES: TRUMP, BUSH VE OBAMA'NIN YAPAMADIĞINI YAPTI

Bir başka Amerikan gazetesi New York Times ise Süleymani'ye yapılan operasyonu bugüne kadar eski ABD Başkanları George Bush ve Barack Obama tarafından cesaret edilmediğine vurgu yaparak "Bush ve Obama'nın İranla savaşa yol açacağı korkusu ile yapamadığını Trump yaptı" yorumu yapıldı.

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ABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Orta Doğu, Dünya, Güncel


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