Süleymani'nin ölümü sonrası Trump'ın 8 yıl önceki tweeti olay oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ABD Başkanı Barack Obama ile ilgili 8 yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu.

Trump'ın Twitter hesabından 29 Kasım 2011'de yaptığı paylaşımda, o dönemde yükselen İran-ABD gerilimini kastederek "Yeniden seçilmek için Barack Obama İran'la savaş başlatacak" ifadelerini kullanmıştı.

"TRUMP YENİDEN SEÇİLMEK İÇİN YAPIYOR"

Tweetin ortaya çıkmasıyla Trump'ın 3 Kasım 2020 seçimlerinde yeniden seçilmek için İran'la tansiyonu bilinçli olarak yükselttiği yorumları yapıldı.

DEMOKRAT SENATÖRLER TRUMP'I SUÇLUYOR

Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesine tepki gösteren bazı Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump'ı "ABD'yi savaşa sürüklemekle" suçlamıştı.