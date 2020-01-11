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Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan!

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından cenaze töreninde gözyaşı döken İran Dini Lideri Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan geldi. Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle hesabı askıya aldı.

11.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:35

ABD'nin 'terörist' olarak adlandırdığı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası intikam yeminleri eden ve Süleymani'nin cenazesinde gözyaşı döken İran Dini Lideri Hamaney'e bir darbe de sosyal medya platformu 'dan geldi. Site yönetimi Hamaney'in hesabını askıya aldı.

Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle Hamaney'in hesabını geçici olarak askıya aldı. Sosyal medya devinden konuyla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.

UÇAK İTİRAFINDAN SONRA GELDİ

Twitter'ın bu kararı, İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını füzeyle düşürdüğünü kabul etmesinden birkaç saat sonra geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise, "Uçağın düşürülmesi büyük bir trajedi, affedilmez bir hata" açıklaması yapmıştı.

SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİNDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Süleymani'nin vefatının ardından 6 Ocak'ta İran'ın Tahran kentinde cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazeye yüz binlerce insan katılmıştı. İran Dini Lideri Ali Hamaney de törene katılan isimler arasında yer almıştı ve gözyaşlarına boğulmuştu.

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Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan!

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