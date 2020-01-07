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Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı

İran meclisi, Lider Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün bütçesini 200 milyon avro artırdı.

07.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:27

İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya göre, Meclis Başkanı Ali Laricani, açık oturumda yaptığı konuşmada, "Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen Gücü'nü desteklemek amacıyla, cari yılın son iki ayı için (İran'ın kullandığı takvime göre, yıl sonu 20 Mart) Ulusal Kalkınma Fonu'ndan Kudüs Gücü'ne 200 milyon avro tahsis edildi" dedi.

Laricani, kararın İran lideri Hamaney'in talimatıyla alındığını belirtti.

ORDU DOĞRUDAN HAMANEY'E BAĞLI

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.
Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı

Ayetullah Hamaney, Kudüs, İran, Güncel

Kaynak: AA


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