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Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: "ABD'nin kendini savunma hakkı var"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

03.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:56 Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu:
Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin kendini savunma hakkı var." dedi.
İsrail Başbakanlık Ofisine ait Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle yarıda kestiği Yunanistan ziyaretinin dönüş yolunda Atina'daki havalimanında beraberindeki İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda "hızlı, kararlı ve güçlü şekilde hareket ettiği" için tüm takdiri ABD Başkanı Donald Trump'ın hak ettiğini söyleyerek, "Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve çok sayıda masum insanın ölümünden sorumludur. Süleymani, buna benzer daha fazla saldırı planlıyordu." dedi.
İsrail'in, "barış, güvenlik ve kendini savunma" adına verdiği mücadelede ABD'nin yanında olduğunu dile getiren Netanyahu, "Tıpkı İsrail gibi ABD'nin de kendini savunma hakkı var." diye konuştu.
Netanyahu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönme kararı almıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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