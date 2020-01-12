Günler sonra İranlı General Süleymani'nin ölmeden önce üzerindeki eşyalar ortaya çıktı

ABD'de yayın yapan Fox News, Süleymani'nin konvoyunu gizlice takip eden Özel Askeri Operasyon biriminden elde edilen görüntüleri paylaştı. 3 Ocak'ta insansız hava aracı ile öldürülen Süleymani'nin konvoyunu gizlice takip eden Amerikan askerlerinin çektiği görüntülerde Süleymani'nin yanarak can verdiği gözler önüne seriliyor.

Süleymani'nin üzerinden çıkan eşyalar arasında tabanca, cep telefonu, cüzdan ve bir şiir kitabı yer alıyor.

Amerikan askerlerinin yanan otomobilin içinden Süleymani'yi çıkardıklarını aktaran Fox News, "Kimliğini belirlemek için Süleymani'yi araçtan çıkardılar ve ateşi söndürdüler. Fotoğraflarda Süleymani'nin vücudunda çok korkutucu yanık ve yaralanmalar olduğu ve bazı uzuvlarının da koptuğunu aktaran Fox News bu görüntüleri yayınlamadı.

Süleymani'nin ölümü Tahran-Washington hattında tansiyonu yükseltmişti.

Öte yandan Fox News, öldürülmeden önce Süleymani'nin üzerinde tabanca, cep telefonu, tüfek ve bir şiir kitabı olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü bildirmişti.

"AMERİKAN ASKERLERİNE SALDIRI PLANLIYORDU"

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."