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Süleymani'nin yerine geçen Gani'den ABD'ye tehdit

ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Gani, ABD'den yakında daha sert bir intikam alınacağını açıkladı.

09.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:14Süleymani'nin yerine geçen Gani'den ABD'ye tehdit
ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Gani, ABD'den yakında daha sert bir intikam alınacağını açıkladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından, ABD'nin operasyonu sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine atanan Kudüs Gücü Komutanı İsmail Gani, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gani yaptığı açıklamada İran'ın ABD'den yakında daha sert bir intikam alacağını söyledi. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Güncel

Kaynak: İHA

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