Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi

Amerikan NBC kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa ve ABD'li bazı yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıya İsrail istihbaratının da yardım ettiğini öne sürdü.

İSRAİL'DEN GELEN İSTİHBARAT...

"Havalimanı muhbirleri, tepelerde dolaşan insansız hava araçları: ABD Süleymani'yi nasıl öldürdü?" başlıklı haberde, "Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanında muhbirlerden aldığı gizli bilgileri kuşanan CIA, İranlı General Kasım Süleymani'yi taşıyan ve Bağdat'a gitmek üzere havalanan uçağı tam olarak biliyordu. İsrail'den gelen istihbarat, ayrıntıların doğrulanmasına yardım etti" ifadelerine yer verildi.

"CEHENNEM ATEŞİ FÜZESİ"

Haberde, "(Suriye merkezli) Cham Wings Havayolları'na ait A320 uçağı iniş yaptığında, ABD'nin askeri personelinin bulunduğu Irak'ın başlıca havalimanındaki Amerikalı ajanlar (Süleymani'nin) nerede olduğunu tam olarak doğruladı. Tamamen ABD ordusunun kontrolündeki Irak hava sahasında hiçbir zorluk yaşamayacaklarından emin üç Amerikan insansız hava aracı tepede pozisyon aldı. Her biri 4 adet cehennem ateşi (Hellfire) füzesi taşıyordu" bilgisi paylaşıldı.

FÜZELERİN ATEŞLENDİĞİ ANLAR

Süleymani ve beraberindekilerin bindikleri araçlardan adım adım takip edilmesine ve ardından füzelerin ateşlenmesine dair ayrıntıları paylaşan NBC, operasyonu CIA Direktörü Gina Haspe'in teşkilatın Virginia'daki üssünde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'inse bir başka yerden izlediğini, o sıralarda Başkan Donald Trump'ın Florida'da olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü bildirdi.

"AMERİKAN ASKERLERİNE SALDIRI PLANLIYORDU"

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."