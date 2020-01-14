Haberler » Dünya » Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı - Haberler

Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı

Süleymani suikastından hemen sonra çekilen görüntüler basına sızdırıldı. Görüntüleri kayda alan ABD özel harekat ekiplerinin, Süleymani'nin bulunduğu konvoyu 2 kilometre uzaktan takip ettiği de ortaya çıktı.

14.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:24

ABD'nin gerçekleştirdiği Kasım Süleymani suikastına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD özel harekat mensuplarının konvoyu iki kilometre uzaktan takip ettiği ve suikastın detaylarını kayda aldığı ortaya çıktı.

KONVOYU TAKİP ETMİŞLER

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi taşıyan konvoyun vurulduğu sırada bir ABD özel harekât ekibinin konvoyu takip ettiği ortaya çıktı. Özel harekât mensuplarının, SİHA saldırısının ardından suikasttan geriye kalan kalıntıların resimlerini çektiği ortaya çıktı.

CESEDİN SÜLEYMANİ'YE AİT OLDUĞUNU DOĞRULADILAR

Fox News'un ulaştığı bilgiler ve görüntülere göre ABD özel harekât mensupları Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan konvoyu yaklaşık iki kilometre uzaktan takip ediyordu. ABD SİHA'sı konvoyu vurup Süleymani'yi ve diğer dokuz kişiyi öldürdükten sonra ekip "bomba hasar ölçümü" denen prosedürü uygulamak için konvoyun kalıntılarına gitti.

Özel harekât mensupları cesetlerden birinin Süleymani'ye ait olduğunu doğrulayıp, doğru konvoyun alındığını bildirdi ve olay yerinin fotoğraflarını çekti.

KOPMUŞ UZUVLAR VE KANLI CESETLER SERVİS EDİLDİ

Görüntülere bir hükûmet kaynağından ulaştığını belirten Fox News, bazı görüntülerde kopmuş uzuvlar ve kanlı cesetler göründüğü için fotoğrafların bulanıklaştırıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani kimdir? İran Devrim Muhafızları Ordusu nedir?

Son dakika: AmerikaSon dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin

İranİran'ın, "Kasım Süleymani'nin intikamını alacağız" tehdidi, İsrail'i harekete geçirdi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cesedi, parmağındaki yüzükten teşhis edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin ölümü sonrası 'Mehdi Ordusu' 12 yıl sonra aktif edildi

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin ölümünün ardından, Obama'ya verdiği efsane yanıt yeniden gündeme geldi

ABD basınından korkutan senaryo: SüleymaniABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlediIrak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşledi

İran Devrim Muhafızlarıİran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver

Son dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan SüleymaniSon dakika: ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı

Son dakika: SüleymaniSon dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti

Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

11:38  Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - Haberler
11:38  Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı - Haberler
11:38  İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
11:38  Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede - Haberler
11:35  Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:41:57