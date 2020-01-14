Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı

ABD'nin gerçekleştirdiği Kasım Süleymani suikastına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD özel harekat mensuplarının konvoyu iki kilometre uzaktan takip ettiği ve suikastın detaylarını kayda aldığı ortaya çıktı.

KONVOYU TAKİP ETMİŞLER

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi taşıyan konvoyun vurulduğu sırada bir ABD özel harekât ekibinin konvoyu takip ettiği ortaya çıktı. Özel harekât mensuplarının, SİHA saldırısının ardından suikasttan geriye kalan kalıntıların resimlerini çektiği ortaya çıktı.

CESEDİN SÜLEYMANİ'YE AİT OLDUĞUNU DOĞRULADILAR

Fox News'un ulaştığı bilgiler ve görüntülere göre ABD özel harekât mensupları Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan konvoyu yaklaşık iki kilometre uzaktan takip ediyordu. ABD SİHA'sı konvoyu vurup Süleymani'yi ve diğer dokuz kişiyi öldürdükten sonra ekip "bomba hasar ölçümü" denen prosedürü uygulamak için konvoyun kalıntılarına gitti.

Özel harekât mensupları cesetlerden birinin Süleymani'ye ait olduğunu doğrulayıp, doğru konvoyun haber alındığını bildirdi ve olay yerinin fotoğraflarını çekti.

KOPMUŞ UZUVLAR VE KANLI CESETLER SERVİS EDİLDİ

Görüntülere bir hükûmet kaynağından ulaştığını belirten Fox News, bazı görüntülerde kopmuş uzuvlar ve kanlı cesetler göründüğü için fotoğrafların bulanıklaştırıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.