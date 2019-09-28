Haberler » 3. Sayfa » Haber

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kameradaİSTANBUL - Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıslar yakaladı.

28.09.2019 13:00
Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada
İSTANBUL - Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıslar yakaladı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cami avlusundaki görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül günü Süleymaniye Camii avlusunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını yabancı uyruklu Muhammed G.(24), Madjid A. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Eşkalleri tespit edilen şahıslar, 24 Eylül günü saat 19.45 sıralarında Süleymaniye Camii'nin avlusunda yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, emniyette biten işlemlerinin ardından 25 Eylül günü adli makamlara sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahısların cami bahçesindeki görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Süleymaniye Camii, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:42 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
19:38 Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu
19:03 Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
19:00 İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı
18:53 Kayıp kardeşlerden haber var
18:45 Kayıp genç üç gün sonra evin çatısında ölü olarak bulundu
18:44 Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni kazada öldü