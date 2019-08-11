Haberler» genel» Haber

Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramıİSTANBUL - Kurban Bayramı sabahı namazlarını kılmak için gelen vatandaşlar Süleymaniye Camii'ni doldurdu.

11.08.2019 09:06
Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı
Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı
İSTANBUL - Kurban Bayramı sabahı namazlarını kılmak için gelen vatandaşlar Süleymaniye Camii'ni doldurdu. Namaz çıkışında ise camiyi dolduran kalabalığa sıcak çorba ikramı yapıldı.
Kurban Bayramı sabahı namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Namaz kılmak isteyen vatandaşlar Süleymaniye Camii'ni doldurdu. Namaz sonrasında Fatih Belediyesi, camiye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kurban bayramı ile ilgili birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Fatih Belediyesi M. Ergün Turan, "Bugün önemli bir yerde Süleymaniye Camii'sinde bayram namazını eda ettik,Allaha şükür. İstanbul'un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camii'mize namaz kılmaya geldiler. Çok güzel bir hava var. Gerçekten çok yoğun bir atmosferli saat yaşıyoruz. ve bütün milletimizin İstanbul dahilinde kurban bayramını bu vesileyle kutluyorum. Tebrik ediyorum. Allah inşallah yeryüzünde yaşayan diğer mazlumlara da yardımcısı olsun. Daha güzel günler göstersin inşallah" dedi.
Fatih Belediyesi, Fatih, Süleymaniye, Sultan Ahmet, Yavuz Selim ve Sümbül Efendi Camilerinde toplam 10 bin kap çorba dağıtımı gerçekleştirdi.
Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
09:25   Beylikdüzü'nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
09:19   Dar gelirli 30 aileye belediyeden kurbanlık sürprizi
09:06   Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı
09:00   Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti
08:38   Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı
08:32   AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı
08:30   - İzmir'de bayram namazı