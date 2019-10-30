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Süleymaniye'de 4. Bal Festivali başladı

Irak'ın Süleymaniye kentinde 4. Bal Festivali başladı.

30.10.2019 17:08Süleymaniye'de 4. Bal Festivali başladı
Irak'ın Süleymaniye kentinde 4. Bal Festivali başladı.
Süleymaniye'deki Azadi Parkı'nda Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen festivalde çeşitli arı ürünleri sergileniyor.
Festivalin organizatörü Lokman Omar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 arı üreticisinin katıldığı festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Bölgenin coğrafi konumu dolayısıyla kaliteli ürün elde ettiklerini belirten Omar, bununla birlikte kalite ölçümü için gerekli cihazlara sahip olmadıkları için ürünlerini yurt dışına ihraç edemediklerini dile getirdi.
Süleymaniye 4. Bal Festivali, 1 Kasım'da sona erecek.

Süleymaniye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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