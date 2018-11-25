Süleymaniye'de Korkutan Yangın

Fatih Süleymaniye
'de bulunan bir restoranın bacasında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye
ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Fatih Süleymaniye Mahallesi
Uzun Çarşı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın bacasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Dışarıda yoğun dumanı gören restoran çalışanları ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Fatih İtfaiye Grup Amirliği ve Eminönü
itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hem içeriden hem de dışarıdan müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına geçti. Öte yandan ekipler, yangının diğer iş yerleri ve restoranın üstündeki Yavaşçı Şahin Mehmet Ali Paşa
Camisi'ne sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis
, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
İtfaiye,Fatih,Süleymaniye
25 Kasım 2018 Pazar 11:19