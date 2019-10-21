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Süleymaniye Kültür Kompleksi'nde sona doğru

Gümüşhane'de Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca birlikte hoşgörü içerisinde yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yapımı süren "Süleymaniye Kültür Kompleksi"nde sona geliniyor.

21.10.2019 16:04Süleymaniye Kültür Kompleksi'nde sona doğru
Gümüşhane'de Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca birlikte hoşgörü içerisinde yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yapımı süren "Süleymaniye Kültür Kompleksi"nde sona geliniyor.
İl Özel İdaresince yapımına geçen yıl başlanan komplekste konaklama amaçlı 25 oda bulunuyor.
Bölgede yapılması planlanan "Süleymaniye Kayak Merkezi" projesi kapsamında merkezin ilk etapta konaklama ihtiyacını karşılamak için yöre mimarisine uygun planlanan projenin kaba inşaatı tamamlandı.
İnşaatta incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kültür kompleksinin bir an önce tamamlanması yönünde ilgililere talimat verdi.
Süleymaniye Mahallesi'nin kent turizmi açısından önemine değinen Taşbilek, şunları kaydetti:
"Burada hem belediyemizin hem İl Özel İdaresi'nin hem de Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün güzel çalışmaları olmuş. Yapımı tamamlandığında Gümüşhane'ye güzel bir eser kazandırmış olacağız. Burası hem buranın tarihi yapısıyla uyumlu hem de başlangıçta Süleymaniye Kayak Merkezi için önemli bir durak olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Süleymaniye Mahallesi, Süleymaniye, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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