Süleymaniye Mahallesi Semt Sahası Coşkuyla Açıldı

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi Özdeğirmen Sokak üzerinde bölgenin çehresini değiştiren bir projeyi daha hizmete aldı. Sokak üzerinde bulunan boş arsanın bir bölümünde projelendirilen ve içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanları, basketbol ve futbol oynanacak alanlar, oturma alanları, yürüyüş alanları ile yeşil alanların yer aldığı Semt Sahası, bugün düzenlenen törenle açıldı.

İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni, 14.00'da gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Elazığ depremi ve İdlib'teki yaşanan hain saldırıda şehit olan askerlerimize değinerek; "Bugün kış mevsiminde yazı andıran bir günde açılışımızı yapıyoruz. Güzel bir günde güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Elazığ'da bir deprem yaşadık. Orada yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalan tüm vatandaşlarımıza da sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyorum. Yine İdlib'te şehitlerimiz vardı. Buradaki tüm şehitlerimizi ve geçmişteki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak istiyorum. İnşallah o topraklarda da en kısa sürede barış tesis edilir ve bir daha şehit haberleri almayız" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ TALEP ETTİ

Semt sahasının mahalle sakinlerinin talebi üzerine planlanarak hayata geçirildiğini de kaydeden Başkan Taban, "Mahallemizde bir süre önce bir mahalle buluşması gerçekleştirmiştik. O buluşma neticesinde mahallemizdeki vatandaşlarımız tarafından iletilen; çocuklarımızın eğlenip spor yapacakları, beraberinde ailelerin de hem dinleneceği hem de vakit geçirebileceği bir mekan olmasını bizlere iletmiştiniz. Biz de bununla ilgili bölgedeki planlarımıza bakarak belediyemize ait bu alanda projemizi hayata geçirmiş olduk. Tabi bunları tüm mahallelerimizde çoğaltmak, hiç olmayanlarda da hayata geçirmek önceliğimiz olacak. Yenice, Cuma, Orhaniye gibi bazı mahallelerimizde planlarımızda da yapabileceğimiz çok fazla rezerv alanımız yok. Buralarda da orta ve uzun vadede kamulaştırmalar yaparak bu tür alanları oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMSİYORUZ

Başkan Taban, kentsel dönüşüme ilişkin çalışmalar olduğuna da değinerek sürdürdüğü konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Göreve geldiğimiz günden bu güne şehrimizin eksikleri nelerdir, öncelikleri nelerdir bunları tespit etmeye çalıştık. Az önce depremden bahsettik. Ülkemizin bir gerçeğidir deprem. İnegöl'ümüz için de aynı gerçeklik söz konusu. Olduğunda tedbirimizi almak zorundayız. Bunun için de bu şehirde sağlıklı bir kentsel dönüşümü önemsiyoruz. İmar Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar. İnşallah pilot bir uygulamayla bu çalışmayı özendirerek şehrimizin birçok yerinde uygulamak istediğimizi ifade ediyorum."

370 BİN TL'LİK YATIRIM

"Burada yapılan çalışmadan bahsetmek gerekirse; araç otoparkı, çocuk oyun alanı, spor alanı, çok amaçlı futbol ve basketbol oynanabilecek kapalı bir alan, sert zemin ve yeşil alan uygulamalarımızla bu muhitte oturan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacağını düşündük. Bu eseri hayata geçirmiş olduk. Yaklaşık 370 bin TL'lik bir yatırım olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu eserlerin yapılmasıyla birlikte korunması, takibi, temizliği gibi konularda da başta bu muhite oturan vatandaşlara buraları emanet ediyoruz. Tabi ki biz bakımını yapacağız. Ancak insan eliyle zarar verilmesi ve kirletilmesini de önlemek istiyoruz. Nasıl ki evlerimizi tertemiz tutuyorsak, sokak ve caddeleri de gelin el birliği ile temiz tutalım. En temiz şehir unvanını da İnegöl'e birlikte kazandıralım. Yapılan hizmetin başta mahallemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum."

YAPILAN HİZMETLERE SAHİP ÇIKIN

Başkan Taban'ın ardından Kaymakam Şükrü Görücü kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Görücü, "Böyle güzel bir ortamda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kanlarıyla bu toprakları vatan yaparak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu topraklar için can vermiş kahraman şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Maalesef rejim askerlerinin yaptığı bir saldırı sonucu şehit olan kahramanlarımızı da asla unutmayız, unutamayız. Çünkü biz onlar sayesinde buralarda yaşıyoruz, bu hizmetleri size veriyoruz. İnadına biz bu topraklara sahip çıkacağız. Hizmetlerin getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu hizmetlerin yapılması kadar korunması da önemli. Bir gün önce açtığımız parkların yakıldığını da gördük. Buralara sahip çıkacağınızı biliyorum. Çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte kurdele kesimi yapılarak semt sahasının açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri saha içerisinde penaltı atışı yaptı. Açılış töreni ikramlarla son buldu.