Süleymaniye'nin Yenileme Projesinin Temeli Atıldı

30 Kasım 2018 Cuma 14:22



30 Kasım 2018 Cuma 14:22

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Kendi tarihimizi bir plan çerçevesinde il bütününde yapacağız. Tüm ilçelerimiz o plana uyarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz"Haber: İstanbul DHASüleymaniye'de yıpranan tarihi ve kültürel varlıkların yenilenerek korunmasını amaçlayan Süleymaniye yenileme projesi 1. etap temel atma töreni yapıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Katar Diar CEO'su Abdulla Al-Attayah, milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan KİPTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili strateji planı çizdiklerini ve bu plana göre hareket ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Aslında stratejimiz belli. Ecdadın bıraktığı eserleri yeniden ihya etmek... Kendi tarihimizi bir plan çerçevesinde il bütününde yapacağız. Tüm ilçelerimiz o plana uyarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. 700 bağımsız birim ve 2 milyar 900 milyon lira maliyetle yapıyoruz bu projeyi. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. İstanbul zaten dünyanın göz bebeği. Bu projeyle bunu sürdürecektir" diye konuştu."BİZİM TEKRAR KÜLTÜRÜMÜZLE BARIŞMAK DEMEK"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise "Süleymaniye aslında yeniden inşa projesi değil. Yeni bir şehir inşa etme projesi. Eskiden burada var olan bir Süleymaniye semtini inşa etme projesi. Bunun içinde yapıların yapılması, şehircilik anlayışının oturtulması, var olan komşuluk hukukunun, semt anlayışının yeniden canlandırılması var. Hepimiz adına Süleymaniye'nin en önemli proje olduğunu düşünüyorum. Bizim tekrar kültürümüzle barışmak demek" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dua edildi. Duanın ardından Bakan Kurum ve İBB Başkanı Uysal, butona basarak temel atma törenini başlattı.SÜLEYMANİYE PROJESİYıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklarını yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye, Hacıkadın, Kalenderhane, Molla Hüsrev, Hoca Gıyaseddin, Sarıdemir, Yavuz Sinan ve Demirtaş mahallelerinden oluşan alan Süleymaniye yenileme alanı olarak belirlendi. 39 ayrı yapı adası, 733 ayrı parsel, 101.866,83 m² toplam yüzölçümüne sahip olan projede 330 tescilli parsel, 378 tescilsiz parsel ve 25 adet anıt eser (camii, sarnıç, çeşme vb) bulunuyor.Görüntü Dökümü:----------------Kurum'un konuşması-Uysal'ın konuşması-Dua edilmesi-Temel atma töreni-Çalışmalardan görüntü-Süleymaniye animasyonu-Detaylar