Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi'nde Temel Atıldı

İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, Süleymaniye
semtinin yenilenme alanının 930 dönüm olduğunu belirterek, "Cami ve üniversite alanlarını çıkardığımızda 700 dönüm yenileme alanı var. Şu anda 102 dönümü başlıyor. Çok kısa zamanda bu etaplar tamamlanacak ve Süleymaniye Projesi ülkemize örnek olacak." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin KİPTAŞ ve Fatih
Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Projesi'nin birinci etabının temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver
ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım
tarafından atıldı.
Törende konuşan Mevlüt Uysal, projenin birinci etabına başlandığını belirterek, Süleymaniye Projesi'nin yeniden konut ve inşaat yapma değil de yeni bir şehir ihya etme projesi olduğunu söyledi.
Projenin eski Süleymaniye semtini yeniden inşa etme projesi olduğunu dile getiren Uysal, şöyle devam etti:
"İnşa etme derken, bunun içerisine yapıların yapılması, şehircilik anlayışının oturtulması, geçmişte var olan komşuluk hukukunun, semt anlayışının, şehirciliğe bakışın yeniden canlandırılması, her şey var. Önemli bir ayağı o şehirde yaşamak için konutların, iş yerlerinin, mekanların oluşturulması. Onları yapmış olmak yeterli sayılmıyor. Süleymaniye Projesi'nin hepimiz adına en önemli proje olduğuna inanıyorum. Süleymaniye Projesi tekrar kültürümüzle barışmak demek. Tekrar şehircilik anlayışımızla buluşmak demek. Tekrar İstanbul'un eski görkemine kavuşması demek belki de. İstanbul öyle bir şehir ki dünyada 1500 sene başşehirlik yapmış başka bir şehir yok. O kadar güzel bir şehir ki 3 ayrı medeniyete başşehirlik yapmış."
Uysal, Süleymaniye'nin dünyaya şehircilik kültürünü, medeniyeti aktardığını ancak semtin ilgisizlikten yıkıldığını söyledi.
Semtin yeniden inşasının Kartarlı şirketin desteğiyle yapılacağını vurgulayan Uysal, "Sadece bir ticaret olarak değil aynı zamanda bir şehircilik algısı, bir medeniyet inşası. Bu manada bakıldığı için geliyor omuz veriyor. Burada bu mekanlar yapıldığı zaman geçmişteki Süleymaniye tekrar ayağa kalkacak. Bir cami olarak her ne kadar biliniyor olsa da Süleymaniye aslında bir kültürün ve medeniyetin yansımasıdır. Onu tekrar inşa etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Geçmişte Süleymaniye Camisi'nin çevresindeki medreselerin proje kapsamında bir üniversiteye tahsil edildiğini aktaran Uysal, konuşmasını şöyle tamamladı:
"O dönemde mimari anlayışımız ahşap konutlardı, inşallah tekrar aynısı yapılacak. 330 tescilli bina olduğu gibi eski haliyle ve o malzemelerden yapılacak. Yenileme alanı olarak toplam 930 dönüm. Cami ve üniversite alanlarını çıkardığımızda 700 dönüm yenileme alanı var. Şu anda 102 dönümü başlıyor. Çok kısa zamanda bu etaplar tamamlanacak ve Süleymaniye Projesi ülkemize örnek olacak. Çok güzel binalar inşa ettik ama o inşa ettiğimiz binaların belkide en önemlisini burada yeniden yapıyoruz. Metrekare olarak küçük olsa bile mana olarak çok büyük. Birinci etabını Büyükşehir, Fatih Belediyesi ve KİPTAŞ olarak yürütüyoruz. Aynı zamanda Katarlı proje ortağımızla beraber yürütüyoruz. Süleymaniye Camisi'ni yapmak için bir Mimar Sinan
ve Kanuni Sultan Süleyman
gerekli ama Süleymaniye'nin etrafında o kültürü yaşatmak için biz yeteriz."
Üç yılda tamamlanacak
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım da 102 bin metrekarelik bölgenin yenileneceğini belirterek, "Bugün hukuki idari işlemlerimiz tamamlanmış olarak inşa faaliyetlerine başlıyoruz. 3 yıl içerisinde tamamlayarak bu güzel mahallenin inşasını bitirmeyi planlıyoruz. 20 senedir KİPTAŞ da Genel Müdürlük yapıyorum. Yaptığımız işler bir tarafa Süleymaniye Projesi bir tarafa. Bu proje çok önemli." dedi.
Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de şehirlerin kültür ve medeniyetlerin devam etmesi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.