Süleymannâme Sergisi Ankara Milli Kütüphane'de Açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TDV Mütevelli heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ve Kuveyt Türk Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır'ın açılışını yaptığı sergi, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. Minyatür sergisinde, 'ilk resimli tarihimiz' vasfına sahip Süleymannâme'deki eserler, orijinaline sadık kalınarak yeniden yorumlandı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 'Değerlerimizle büyüyoruz' söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli tüm değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması gayesiyle sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kuveyt Türk ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) İstanbul Şubesi'nin işbirliğinde kurulan TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri'nin ilk çalışması olan 'Süleymannâme Sergisi', Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Milli Kütüphane'de sergilenmeye başlandı.

Serginin 20 Şubat 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kuveyt Türk yöneticileri, TDV KAGEM yetkilileri, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Geleneğimizi gelecek kuşaklara taşıyoruz"

Süleymannâme'nin 'ilk resimli tarihimiz' vasfına sahip olduğunu hatırlatan Kuveyt Türk Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır ise "Değerli minyatür sanatçımız Özcan Özcan ve talebeleri, Süleymannâme'deki eserleri orijinaline sadık kalarak KAGEM-Kuveyt Türk Atölyeleri'nde yeniden yorumladılar. Bizlere, bu eserlerin tarihin tozlu sayfalarında kalmaması, hayatın tam da merkezinde olması gerektiğini ve bizlere yol gösterdiğini hatırlattılar. Kendisine ve talebelerine teşekkür ediyoruz. Büyük bir emeğin ürünü olan eserler bir hafta boyunca Milli Kütüphane'de sergilenecek. Tüm Ankaralıları sergimize bekliyoruz" diye konuştu.

Orijinal eserler yeniden yorumlandı

Minyatür sanatçısı Özcan Özcan liderliğinde kadın sanatçılar tarafından hazırlanan Süleymannâme Sergisi, klasik murakka üzerine alıntılama ve boyama teknikleri kullanılarak hazırlanan 50 özgün minyatürden oluşuyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın sultanlık ve gündelik yaşamının, saray içindeki ve dışındaki hayatının kronolojik şekilde minyatürlerle temsil edildiği Süleymannâme'de, sanatçılar orijinal eserlere sadık kalarak eserleri yeniden yorumladı. Özcan Özcan'ın bir eserinin yer aldığı sergide sanatçılar Arzu Akbulut, Aysel Güleser Ekşi, Ayşe Nur Kapusuz, Emel Demir, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Fikriye Akbulut, Füsun Yılmaz, Gülgün Keser, Hamiyet Leventoğlu, İsmet Gömeç, Neslihan Bulut, Tülay İlkar ve Zeynep Elçi'nin çalışmaları yer alıyor. Sergi, 27 Şubat Çarşamba gününe kadar Ankara Çankaya'daki Milli Kütüphane'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler