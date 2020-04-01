Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Süleymanpaşa Belediyesi güzel günler için hazırlıklarını sürdürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürürken belediye hizmetlerini de bırakmayıp yol çalışmaları yapmaya devam ediyor.

01.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:38
Süleymanpaşa Belediyesi güzel günler için hazırlıklarını sürdürüyor
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi şehrin dört bir yanında korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürürken belediye hizmetlerini de bırakmayıp yol çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Her gün birçok ayrı noktada yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların virüsten etkilenmemek amacıyla evde kaldığı günlerin kısa sürede geçeceği inancıyla yol yapım ve onarımı çalışmalarını hızlandırarak güzel günler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşan yaz sezonu öncesi Süleymanpaşa'da denize girilebilen yerlerdeki sorunları da ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Mahallesi'nde kısmi hasara uğramış yollarda taş tamir çalışması gerçekleştirdi.

Değirmenaltı Mahallesi'ndeki yol seferberliği kapsamında Fetih Sokak'ta da çalışmalarda sona yaklaşılırken Kumbağ Mahallesi'nde ise yapımına hiç başlanılmamış ara sokaklara girerek yol yapım öncesi malzeme serimi gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda uzun yıllardır çekilen yol çilesinin ortadan kaldırılması için verilen uğraşların yakında meyvelerini vereceği ifade edilirken "Yol medeniyettir" ile Süleymanpaşalıların en büyük sıkıntısını ortadan kaldırmak için tüm gücüyle mücadele ettiği ifade edildi. - TEKİRDAĞ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Süleymanpaşa Belediyesi güzel günler için hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı - Haber 12:36: İhtiyaç sahiplerine 1000 lira ödemesi başlıyor - Haber 12:36: İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e... - Haber 12:35: Anne adaylarına Covid-19'a karşı bağışıklığınızı güçlendirin uyarısı - Haber 12:35: Türkiye'de en fazla şeker hastası Malatya'da - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber