Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini arttırdı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, dünyanın dört bir yanında görülen Korona virüsüne (COVID-19) karşı tedbirlerini arttırdı.
13.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:46
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, dünyanın dört bir yanında görülen Korona virüsüne (COVID-19) karşı tedbirlerini arttırdı. "Korona Virüsü tedbirlerimizden daha güçlü değildir." sloganıyla harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi, dezenfekte ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Mesai sonrası tüm belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışması yapan ekipler, vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde hizmet veren kurum binalarında olası virüse karşı önlem aldı. Temizlik ve hijyen çalışmalarını da sıklaştırıp ekstra ekipler kuran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, mahalle, sokak, köy ve okul bahçelerini titizlikle yıkayıp dezenfekte etti.
Son olarak Aydoğdu, Karadeniz, Altınova, Barboros, Karabezirgan ve Karaçalı Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler yarınlarına daha temiz ve sağlıklı bir çevre hazırlamak için çalışmalar gerçekleştirdi.
Virüse karşı bilgilendirme çalışması devam ediyor
Bir yandan da Korona Virüsüne karşı vatandaşları bilgilendirmek, virüse karşı yapılması gerekenleri vatandaşlara en doğru şekilde aktarmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, kişisel temizliğimizin önemine dikkat çekmek üzere alışveriş merkezlerine, esnaflara, vatandaşlara, okullara ve tüm kamu kuruluşlarına Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini içeren afiş ve broşür dağıtımı yaptı.
"Allah'ın izniyle bu belayı milletimizin başından def edeceğimize inanıyorum"
Korona Virüsü'ne karşı bir uyarı da Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den gelirken Başkan Yüksel, "Kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki; milletimiz gerek inancı, gerekse yetiştirilme tarzından dolayı kişisel temizliğine hep önem vermiştir. Bu dönem hep birlikte, bu bilinci bir iki tık daha yukarı taşımak zorundayız. Ayrıca tokalaşma, kucaklaşma, öpüşme gibi, sevgi ve samimiyetimizi gösteren alışkanlıklarımızdan biraz uzak durmamız gerekiyor. Süleymanpaşa Belediyesi olarak; Valimiz ve Kaymakamımızın talimatlarıyla kalabalığın yoğun olduğu yerlerin dezenfektesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Özellikle hafta sonu itibari ile tüm devlet okullarımızın, sınıf girişlerine çocuklarımızın el dezenfektesi için gerekli aparatları koymaya başlıyoruz. Allah'ın izniyle, panik yapmadan, karşımızdaki illeti de hafife almadan, bu belayı milletimizin başından def edeceğimize inanıyorum. Tedbir bizden takdir Allah'tan" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Mesai sonrası tüm belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışması yapan ekipler, vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde hizmet veren kurum binalarında olası virüse karşı önlem aldı. Temizlik ve hijyen çalışmalarını da sıklaştırıp ekstra ekipler kuran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, mahalle, sokak, köy ve okul bahçelerini titizlikle yıkayıp dezenfekte etti.
Son olarak Aydoğdu, Karadeniz, Altınova, Barboros, Karabezirgan ve Karaçalı Mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler yarınlarına daha temiz ve sağlıklı bir çevre hazırlamak için çalışmalar gerçekleştirdi.
Virüse karşı bilgilendirme çalışması devam ediyor
Bir yandan da Korona Virüsüne karşı vatandaşları bilgilendirmek, virüse karşı yapılması gerekenleri vatandaşlara en doğru şekilde aktarmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, kişisel temizliğimizin önemine dikkat çekmek üzere alışveriş merkezlerine, esnaflara, vatandaşlara, okullara ve tüm kamu kuruluşlarına Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini içeren afiş ve broşür dağıtımı yaptı.
"Allah'ın izniyle bu belayı milletimizin başından def edeceğimize inanıyorum"
Korona Virüsü'ne karşı bir uyarı da Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den gelirken Başkan Yüksel, "Kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki; milletimiz gerek inancı, gerekse yetiştirilme tarzından dolayı kişisel temizliğine hep önem vermiştir. Bu dönem hep birlikte, bu bilinci bir iki tık daha yukarı taşımak zorundayız. Ayrıca tokalaşma, kucaklaşma, öpüşme gibi, sevgi ve samimiyetimizi gösteren alışkanlıklarımızdan biraz uzak durmamız gerekiyor. Süleymanpaşa Belediyesi olarak; Valimiz ve Kaymakamımızın talimatlarıyla kalabalığın yoğun olduğu yerlerin dezenfektesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Özellikle hafta sonu itibari ile tüm devlet okullarımızın, sınıf girişlerine çocuklarımızın el dezenfektesi için gerekli aparatları koymaya başlıyoruz. Allah'ın izniyle, panik yapmadan, karşımızdaki illeti de hafife almadan, bu belayı milletimizin başından def edeceğimize inanıyorum. Tedbir bizden takdir Allah'tan" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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